Врач перечислила основные источники опасности в жаркую погоду Врач Быханова: насекомые и растения представляют основную опасность для человека в жару

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Больше всего в жаркую погоду человек может пострадать от насекомых, так как их укусы могут вызвать аллергические реакции, а также различные жуки часто становятся переносчиками опасных заболеваний, заявила дерматовенеролог Ольга Быханова. При этом на втором по опасности месте расположились растения, которые при взаимодействии с ультрафиолетовыми лучами могут вызвать сильные ожоги, например борщевик, передает РИАМО.

У тучных людей из-за повышения потливости часто развиваются микозы (грибковые поражения кожи. — NEWS.ru). Появление любых высыпаний — это повод обратиться к врачу. Не видя и не зная характер высыпаний, поставить диагноз не представляется возможным, — уточнила Быханова.

По ее словам, соблюдать правила ухода за кожей необходимо в любое время года, однако летний уход за кожей значительно отличается от зимнего. Например, стоит с осторожностью использовать средства по уходу с компонентами, повышающими светочувствительность, пояснила Быханова.

Летний уход отличается от зимнего более легкими текстурами кремов. При использовании средств для ухода, содержащих компоненты, повышающие фоточувствительность кожи (ретиноиды, некоторые кислоты и другие. — NEWS.ru), необходимо особое внимание уделить правилам пребывания на солнце, — резюмировала дерматовенеролог.

Ранее невролог Павел Хорошев заявил: чтобы избежать опасных последствий для здоровья при аномально жаркой погоде, надо следить за питьевым режимом и пить достаточное количество воды. Он уточнил, что речь идет именно об обычной воде, а не о сладких напитках.