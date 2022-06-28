Невролог рассказал, как избежать опасных последствий жаркой погоды Невролог Хорошев: в аномально жаркую погоду крайне важно соблюдать питьевой режим

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Чтобы избежать опасных последствий для здоровья при аномально жаркой погоде, надо следить за питьевым режимом и пить достаточное количество воды, заявил невролог Павел Хорошев. Он уточнил в беседе с «Невскими Новостями», что речь идет именно об обычной воде, а не о сладких напитках.

Самое главное — это большое количество воды. Терморегуляция основная в нашем теле за счет тепловыноса при испарении воды. Нужно пить воду, причем именно воду, а не сладкие напитки. Какая это будет вода — газированная или обычная, не имеет значения, но только не сладкие напитки, потому что лишняя энергия сейчас телу не нужна, — заверил Хорошев.

При этом он добавил, что температура воды также не имеет значения, главное — объем. Медик напомнил, что летом здоровому человеку надо выпивать примерно 2–2,5 литра воды ежедневно, а при повышенной температуре еще больше. Хорошев отметил: у людей с активным потоотделением может наблюдаться дефицит калия. Восполнить нехватку этого полезного микроэлемента можно при помощи бананов или специальных пищевых добавок, резюмировал невролог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что в жару лучше отказаться от газированных напитков, соков, алкоголя, кофе и ледяной воды. В газировке и соках слишком много сахара, они не утолят жажду, а кофе может повысить артериальное давление и нарушить сердечный ритм, объяснила она. Важно, что холодный кофе тоже сохраняет эти свойства.