Россиянам рассказали, как часто нужно делать гастроскопию Эндоскопист Гульалиев: гастроскопию необходимо делать минимум раз в три года

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Гастроскопию необходимо делать минимум раз в три года в качестве диагностики, но если у человека имеются жалобы или подозрения на развитие заболеваний ЖКТ — лучше приходить к врачу ежегодно, рассказал NEWS.ru врач-эндоскопист Али Гульалиев. Эксперт подчеркнул, что именно во время данной процедуры возможно детальное изучение состояния желудка, пищевода и 12-перстной кишки.

Гастроскопия — малоинвазивное исследование, именно оно позволяет детально изучить состояние желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки, выявить на ранних стадиях целый ряд заболеваний пищеварительного тракта. Проведение диагностической гастроскопии рекомендуется проводить не реже, чем один раз в три года, а при наличии жалоб пациента или при подозрении на развитие заболеваний ЖКТ каждый год, — отметил медик.

По его словам, во время манипуляций врач также может удалить образования, остановить кровотечение или распылить специальные фармацевтические средства внутри органов ЖКТ.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что изжога может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем. По его словам, причиной могут быть патологии сердца или желчнокаменная болезнь. Кроме того, изжога может указывать на наличие рака пищевода, она также появляется при язвенной болезни, обострениях хронического панкреатита, а также инфекционных отравлениях.