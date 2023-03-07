Россиянам посоветовали отказаться от алкоголя на 8 Марта Главный нарколог Подмосковья Холдин призвал россиян не пить спиртное на 8 Марта

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В этом году 8 Марта выпадает на середину недели, поэтому в этот день лучше отказаться от употребления спиртного, рассказал в беседе с NEWS.ru главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин. По его словам, во время празднования Международного женского дня обычно на столе имеются вино и шампанское. Эти напитки традиционно считаются «женскими». Однако врач посоветовал и от них воздержаться.

Я бы посоветовал воздержаться от возлияний, ведь именно шампанское и полусладкие и сладкие вина крайне негативно воздействуют на организм. Пузырьки газа быстрее доставляют алкоголь в кровь, а содержащийся сахар «бьет» по поджелудочной железе, — рассказал Холдин.

Как заметил нарколог, есть много других способов провести этот выходной день с пользой. Например, подчеркнул он, можно сходить с семьей на прогулку или на выставку, в бассейн или на массаж, встретиться с подругами, навестить близких и не только.

И никакого алкоголя! Тогда, получив новые приятные эмоции, на следующий день будет легко и радостно возвращаться к работе, — заключил доктор.

Ранее шеф-повар и телеведущий Александр Белькович раскрыл рецепт идеального завтрака на 8 Марта. По его словам, таким блюдом станет омлет с тунцом и сливочным сыром. Как заметил повар, необходимо взбить пять яиц, добавить сливки и щепотку соли, а затем тонким слоем вылить на сковородку среднего размера с антипригарным покрытием. Он отметил, что готовить нужно на медленном огне.

Белькович признался, что сам приготовит для жены именно такой завтрак.