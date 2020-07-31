Россиянам посоветовали не есть мясо диких животных на рубежом

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Роспотребнадзор порекомендовал путешественникам, уезжающим на отдых за рубеж, не употреблять блюда из мяса или полуфабрикатов диких животных.

В ведомстве посоветовали не есть и не пить из чужой или из грязной посуды. По возможности необходимо принимать пищу в номере отеля или на открытом воздухе, передаёт РИА Новости.

Ранее туристам, уезжающим на отдых за границу, Роспотребнадзор посоветовал соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также иметь запас средств индивидуальной защиты. Кроме того, туристам рекомендуется передвигаться по городам с помощью такси, без использования общественного транспорта. В Роспотребнадзоре также напомнили о важности соблюдения правил личной гигиены во время путешествий. В частности, в ведомстве советуют как можно чаще мыть руки с мылом, использовать антисептики и не трогать грязными руками нос, рот и глаза.

Россия установила запрет на авиасообщение с другими странами 27 марта. В минувшую пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что с 1 августа будет возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения COVID-19, снимаются для граждан этих стран, писал NEWS.ru.