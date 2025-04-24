Россиянам пообещали изменить ударение в слове «звонит» Филолог Каленчук пообещала, что ударение в слове «звонит» упадет на первый слог

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Ударение в слове «звонит» в будущем изменится, рассказала в беседе с РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. По ее словам, движения в сторону нового произношения с ударением на первый слог уже начались.

За вариантом «звОнит» будущее, потому что все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова, — отметила Каленчук.

Процесс перестройки идет медленно — сейчас ударение на первый слог вызывает раздражение со стороны образованных людей. Считается, что так слово произносят только неграмотные люди. Однако изменения в будущем очень возможны.

Филолог привела в пример слова «варит», «солит», «дружит» и другие. Ударение в данных случаях ставится по определенной модели. Аналогичное изменение ждет и слово «звонит».

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