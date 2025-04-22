Депутат оценил, насколько эффективно ЕГЭ определяет знания школьников Депутат Мажуга назвал ЕГЭ объективным инструментом оценки знаний

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У единого государственного экзамена (ЕГЭ) есть ряд проблем, однако он на сегодняшний день является единственным безальтернативным инструментом оценки знаний, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. По его мнению, такой формат обеспечивает равные условия для выпускников по всей стране.

Сегодня ЕГЭ обеспечивает равенство сдачи экзаменов на всей территории нашей страны. Да, у него есть ряд проблем, они не всегда связаны с содержанием, скорее с оболочкой, а именно с тем, как он проводится. Но сегодня это безальтернативный объективный инструмент оценки знаний, — сказал Мажуга.

Ранее методист по математике Мария Пудлич рассказала, что помешать школьникам получить высокий балл на ЕГЭ могут стресс и заучивание материала. Она подчеркнула, что для успешной сдачи экзаменов необходимо правильно подготовиться и психологически настроиться.

Среди распространенных ошибок Пудлич выделила неправильное распределение времени, выбор слишком большого количества предметов и заучивание вместо понимания материала. Она посоветовала школьникам четко определить время на каждое действие и не загромождать список предметов для сдачи. Методист также напомнила о важности понимания теории и актуальности используемых материалов.