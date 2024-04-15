Россиянам перечислили психологические препятствия для повышения зарплаты HR-специалист Лоикова: синдром самозванца мешает просить повышения зарплаты

Низкая самооценка и синдром самозванца могут мешать работнику просить повышения зарплаты, рассказала «360» HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова. Она объяснила, что некоторые сотрудники из-за комплексов не могут признать свои успехи и достижения.

Бывает очень классный человек, но он не может говорить о себе и своих достижениях, потому что не понимает и стесняется этого, — отметила психолог.

Лоикова также указала на неготовность работника умножить свой доход или вовсе запрет себе зарабатывать больше. По ее словам, такие люди находят выгоду в таком положении, зачастую ссылаясь на то, что их якобы не ценят. Кроме того, как утверждает эксперт, человеку для зарабатывания денег необходимо «выйти из позиции ребенка» и перейти «в позицию взрослого».

Человек, который хорошо зарабатывает, он уже вышел из позиции ребенка. Он находится в позиции взрослого. Где-то ему отказали, он идет на открытый рынок, ведет переговоры и переходит в ту компанию, где его ценят, — подчеркнула она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что россияне не должны получать зарплату менее 100 тысяч рублей. По его словам, люди должны жить по средствам, а не в кредит.