Россиянам запретят денежные переводы через Telegram «Коммерсант»: Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации в Telegram с 1 марта

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С 1 марта Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации в мессенджере Telegram для россиян, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ведомства. Источник уточнил, что Telegram внесен в реестр иностранных мессенджеров, а потому, согласно принятым ранее поправкам к закону «Об информации», подключение служб денежных переводов будет запрещено. Кроме этого, подведомственным структурам запретят пересылать в Telegram данные о платежах и самих счетах.

На сегодняшний день неизвестно, какие именно сервисы будут включены в реестр иностранных. В Роскомнадзоре заявили, что согласно ч. 8 ст. 10.1 федерального закона «Об информации», Telegram попадает под определение «иностранного мессенджера».

По мнению руководителя практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимира Ожерельева, Роскомнадзор со временем может пойти на уступки российским банкам, поскольку нынешние поправки не оставляют возможности даже обмениваться вспомогательными банковскими сообщениями. Он подчеркнул, что это может стать возможным, если банки будут использовать собственные серверы.

Законодательный запрет «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», а также помимо банков распространяется и на инструменты оплаты пожертвований и платных подписок. <...> Не исключено, что Роскомнадзор будет допускать использование оболочки Telegram в банковской инфраструктуре при условии использования банками собственных серверов, — сказал Ожерельев.

Ранее компания ВТБ объявила о запуске онлайн-банка в Telegram. Сначала клиентам будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. Среднее время выполнения операций по финансовым услугам сократится вдвое, отметили в банке.

Как объяснил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, с 1 марта в иностранных мессенджерах на законодательном уровне нельзя будет проводить банковские операции. Однако в случае с ВТБ Telegram является лишь стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в интернет-банк.