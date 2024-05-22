Россиянам объяснили, когда необходимо в срочном порядке менять документы Адвокат Ульяненко: необходимо менять паспорт при изменении внешности

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Граждане РФ могут поменять паспорт и другие документы в случае кардинального изменения внешности, сообщил в беседе с NEWS.ru адвокат Виталий Ульяненко. По его словам, это касается пластической хирургии, травм или ожогов лица, из-за которых потерялось сходство с фото из документов. Для этого россияне могут обратиться в УМВД региона и написать заявление, добавил эксперт.

Если гражданин изменился внешне, причем настолько, что его перестали узнавать по паспорту, это может серьезно усложнить жизнь. Причиной может быть пластическая хирургия, травмы лица, ожоги лица и т. д. Согласно действующему законодательству, паспорт гражданина может быть заменен, если произошли существенные изменения его внешности, а срок замены паспорта по возрасту еще не наступил, или же заявитель достиг того возраста, за которым паспорт действует бессрочно, — отметил Ульяненко.

Адвокат также напомнил, что граждане РФ должны менять паспорт в обязательном порядке при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста. Во втором случае документы становятся бессрочными.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому руководители и сотрудники режимно-секретных подразделений получат право проверять отметки в загранпаспортах тех граждан, которые имеют допуск к государственной тайне. Автором инициативы выступила группа депутатов во главе с зампредом комитета по безопасности нижней палаты парламента Анатолием Выборным.

До этого Министерство иностранных дел РФ предложило запретить выдавать загранпаспорта за рубежом гражданам, которые получили повестки, в том числе электронные. К основаниям для отказа выдать паспорт относится и призыв на альтернативную гражданскую службу.