Электронная повестка может помешать получить загранпаспорт за рубежом МИД РФ планирует не выдавать загранпаспорта за границей гражданам с повестками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ предлагает запретить выдавать загранпаспорта за рубежом гражданам, которые получили повестки — в том числе электронные. Законопроект появился на официальном портале правовых актов 20 мая, находится на стадии общественного обсуждения, которое закончится 3 июня. К основаниям для отказа выдать паспорт относится и призыв на альтернативную гражданскую службу.

В проекте учтены изменения, которые произошли в действующем законодательстве, касающиеся оформления документов, удостоверяющих личность российских граждан за пределами территории Российской Федерации, — следует из пояснительной записки.

В случае принятия законопроекта паспорт не смогут получить также граждане, уволенные «с военной службы в органах Федеральной службы безопасности, — на срок до пяти лет со дня увольнения». Как и прежде, запрещено получать документ обвиняемым и подозреваемым в преступлениях.

В России с 1 ноября 2024 года заработает единый реестр сведений о гражданах, состоящих на воинском учете и обязанных на нем состоять. Бумажные повестки о призыве на службу станут дублировать электронными, а уведомление о них — присылать на «Госуслуги».

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат, а осенний призыв 2024 года провести уже с рассылкой электронных повесток. Речь идет о применении на практике поправок в законодательство, принятых в этом году. NEWS.ru разбирался, как эти решения изменят жизнь военнообязанных и является ли это подготовкой к очередной мобилизации.