На воинский учет поставят заочно: каков механизм, связано ли с мобилизацией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат, а осенний призыв 2024 года провести уже с рассылкой электронных повесток. Речь идет о применении на практике поправок в законодательство, принятых в этом году. NEWS.ru разбирался, как эти решения изменят жизнь военнообязанных и является ли это подготовкой к очередной мобилизации.

Что говорится в поручениях Путина

В перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля, говорится, что Минобороны и Минцифры должны организовать постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также обеспечить рассылку повесток в электронном виде.

Помимо этого, призывать россиян на военную службу в октябре — декабре 2024 года будут через реестр военнообязанных, а разосланные повестки будут отмечаться в отдельной информационной базе, следует из документа.

Также Путин поручил Минобороны и Минцифры обеспечить возможность «предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета».

Как рассказал NEWS.ru адвокат Евгений Смирнов, законодательная база для использования электронных повесток и заочной постановки на воинский учет сформирована еще весной 2023 года. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным 14 апреля.

«Поручения можно расценивать как указание исполнять эти законодательные новеллы на практике. Как только электронный реестр повесток заработает, множество людей, уклоняющихся от явки в военкомат, будут поражены в своих правах — выезд за рубеж, лишение водительских прав, запрет на создание ИП и множество других ограничений», — пояснил Смирнов в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно об электронных повестках

Электронные повестки будут формироваться на основе перечня военнообязанных. Как писал NEWS.ru, сотрудники военкомата будут направлять повестки через портал «Госуслуги». О требовании прийти в военкомат человек узнает через уведомление портала, в МФЦ или зарегистрировавшись в данном реестре. Через неделю после появления повестки в реестре она получает статус врученной.

Получателей электронной повестки обязали в течение 20 дней явиться в военкомат. В случае неявки получателю извещения нельзя будет выехать за границу, зарегистрироваться как ИП, стать самозанятым, совершить любые действия с недвижимостью, управлять транспортными средствами, зарегистрировать транспорт на себя, взять кредит или заем.

Кто попадет в реестр военнообязанных

Как рассказывал NEWS.ru военный аналитик Виктор Литовкин, в реестр военнообязанных войдут «находящиеся в запасе, в отставке, призванные в вооруженные силы и поставленные на учет будущие призывники».

В реестре должны храниться данные обо всех россиянах, состоящих на воинском учете. В их число входят люди призывного возраста (18–27 лет), ранее не служившие или не получившие справку вместо военного билета. Также в реестр попадут мужчины, находящиеся в запасе, в возрасте до 70 лет и женщины, получившие военную специальность, в возрасте до 50 лет. Не являются военнообязанными те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, кто имеет категорию годности Д (не годен) и юноши до первоначальной постановки на воинский учет.

Подавать данные о военнообязанных гражданах в военкоматы обязаны: университеты, медицинские организации (информацию о состоянии здоровья), суды (при вынесении приговоров), МВД (при переезде и регистрации), ФНС, Фонд пенсионного и социального страхования, Центризбирком (данные об участии в выборах, в том числе из регистра избирателей), органы дознания и следствия (при возбуждении и прекращении уголовных дел), а также местные и федеральные органы власти.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для электронного реестра воинского учета в военкоматы будут отправлять личные данные (ФИО, дату рождения, пол), полные паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о месте работы, дипломе и образовании, а также о состоянии здоровья. Кроме того, в реестре будет информация о наличии иностранного гражданства или вида на жительство и месте пребывания, даже если у человека нет регистрации по этому адресу.

Когда должен заработать реестр военнообязанных

Из поручений Владимира Путина следует, что реестр уже должен работать к началу осеннего призыва, то есть к октябрю 2024 года.

При этом ранее замглавы Минцифры Олег Качанов заявлял, что ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, «потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности».

«Сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну. Это сведения, которые, по сути, касаются лиц на территории Российской Федерации», — уточнил замминистра.

Качанов добавил, что пилотный проект реестра планировали запустить до конца 2023 года на территории «одного-двух субъектов». До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что реестр военнообязанных может заработать осенью 2023 года.

Не являются ли поручения Путина подготовкой к мобилизации

Как писал ранее NEWS.ru, в перечне поручений президента нет каких-либо упоминаний новой мобилизации. Однако апрельские поправки в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые предполагают создание единого реестра военнообязанных и рассылку электронных повесток, касаются и срочников, и тех, кого призывают по мобилизации. К тому же в июне Минобороны предлагало внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, а именно — оповещать о вручении повесток через СМС, кабинет налогоплательщика и «Госуслуги».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный аналитик Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru, объясняя суть создания реестра военнообязанных, отмечал, что там «должны быть мобилизационные списки из тех, кто может служить, чтобы военкомат мог сразу выложить эти данные», а не так, как было во время частичной мобилизации осенью 2022 года, когда «веером рассылали повестки».

Адвокат Евгений Смирнов напомнил NEWS.ru, что «последние полтора года законодатель готовит правовую базу для мобилизации и исправляет все „дыры“ в законе, позволяющие ее избежать».

«Если мобилизация начнется по новым правилам, то лица, подлежащие ей, будут поставлены перед выбором — служить или жить без возможности заработать деньги. Выехать из страны, как было в сентябре 2022 года, будет крайне сложно», — предположил Смирнов.

При этом власти заявляют, что новой волны мобилизации не будет. Во время большой пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимости в этом нет. По его словам, участвовать в СВО записываются добровольцы, причем их поступает до 1,5 тысячи в день. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в 2023 году «набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев», а до конца 2024 года военное ведомство планирует увеличить их число до 745 тысяч.

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