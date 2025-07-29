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29 июля 2025 в 17:43

Россиянам объяснили, как снять блокировку счета из-за перевода средств

Депутат Чаплин: для быстрого снятия блокировки счета следует обратиться в банк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы ускорить снятие блокировки счета после перевода средств, который банк счел подозрительным, следует обратиться в кредитно-финансовую организацию, посоветовал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что вопрос решится быстрее, если оперативно передать документы, подтверждающие легальность операции.

Если ваш счет заблокирован, первое, что нужно сделать, — обратиться в службу поддержки кредитной организации. Чем быстрее вы предоставите запрошенные документы, подтверждающие легальность операций, тем скорее вопрос будет решен. В большинстве случаев разблокировка занимает от нескольких дней до недели, — пояснил депутат.

По словам парламентария, банки стали чаще блокировать счета, чтобы противодействовать незаконным операциям, включая схемы с дропперами. Он обратил внимание, что эта мера нужна для защиты финансовой системы и самих граждан. Чтобы минимизировать риски блокировки счета из-за переводов, Чаплин посоветовал указывать назначение платежа, сохранять чеки и договоры при оплате товаров и услуг, а также не передавать реквизиты карт третьим лицам.

Ранее стало известно, что россияне начали сталкиваться с более частыми блокировками денег на картах, о чем свидетельствуют жалобы. Многие клиенты признаются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше.

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