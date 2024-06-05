Россиянам объяснили, как получить выплаты за не вовремя включенную воду Депутат Гаврилов: россиянам могут компенсировать не вовремя включенную воду

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Россиянам полагается перерасчет платы и компенсация, если горячую воду не включили вовремя, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. По его словам, при нарушении сроков жители имеют право обратиться в управляющую компанию, передает Lenta.ru.

С требованием перерасчета платы за горячее водоснабжение с учетом снижения на 0,15 процента за каждый час просрочки, — пояснил депутат.

Гаврилов добавил, что управляющая компания должна предупредить о плановом отключении воды за 10 дней, а при аварийном — в течение суток с указанием причины и сроков прекращения подачи. При отсутствии реакции от УК необходимо пожаловаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Граждане в том числе могут рассчитывать на судебную защиту. Предметом иска может стать требование к УК сделать перерасчет и выплатить компенсацию из-за некачественно оказанной услуги и морального вреда.

Ранее стало известно, когда в Москве начнутся плановые отключения горячей воды. Соответствующие меры приняли 20 мая на фоне похолодания. Ранее планировалось провести отключения горячей воды на шесть дней раньше.