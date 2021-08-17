Россиянам объяснили, как найти заправку с качественным бензином

Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в беседе с журналистами «Вечерней Москвы», как определить качественный ли бензин на заправочных станциях.

Необходимо обращать внимание на внешний вид АЗС, возможность выбора формы оплаты, а также на наличие кобренда. Высокая стоимость бензина не может защитить потребителя от контрафакта, в этом вопросе всё очень точечно, — заявил Баженов.

Эксперт также добавил, что нормальный бензин россияне найдут на автозаправках с ремонтом, работающими пистолетами и сервисной зоной. При этом он отметил, что мелкие заправки, работающие под франшизой, тоже продают хороший бензин.

Он отметил, что кое-где сейчас ещё могут продавать топливо по более низкой цене. Этого не нужно пугаться, потому что объёмы могли закупить ещё тогда, когда цены в оптовом сегменте не были настолько высокими.

Ранее стало известно, что цены на нефть снижаются четвёртый день подряд, что привело к самому продолжительному падению с марта. Распространение «дельта»-варианта коронавируса ударило по спросу. WTI подешевела на 33 цента за баррель, а Brent — на 20. Потребление бензина в США также снижается на протяжении последних трёх недель.