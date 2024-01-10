Россиянам объяснили, как без нервотрепки собрать иголки от новогодней ели Строительный эксперт Васильев: иголки от елки проще собирать роликом с клейкой лентой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опавшие от новогодней елки иголки лучше всего собрать роликом с клейкой лентой, рассказал NEWS.ru эксперт по строительным материалам Федор Васильев. Он отметил, что использовать в данной ситуации пылесос нельзя, так как колючки могут забить шланг и вывести из строя технику. По его словам, правильно организованное пространство для новогодней красавицы не отнимет много времени, а после праздников избавит от «нервотрепки».

Чтобы убрать хвою с пола, ни в коем случае не используйте пылесос: иголки могут забить шланг и привести к поломке прибора и потрепать нервы. С пола хвою лучше всего убирать простым веником, а если предстоит очистить ковер или мебель с тканевой обивкой, идеально подойдет ролик с клейкой лентой, скотч или специальная жесткая щетка для ворса, — добавил Васильев.

По его словам, с пятнами от смолы справится обычный спирт или антисептик на его основе. Собеседник подчеркнул, что новогоднее дерево не стоит ставить на ковер, так как иголки забиваются между ворсинками.

На будущее: чтобы хвоя не начала осыпаться раньше положенного, разместите ель подальше от батарей и теплых полов. Ни в коем случае не ставьте елку на ковер — иглы забьются между ворсинками, и вы убьете не один час на то, чтобы их оттуда достать. К тому же, в тепле живое дерево активнее выделяет смолу, от которой уже так просто не отделаться, — рассказал Васильев.

Эксперт добавил, что живое дерево лучше разместить на полиэтиленовой подстилке: так убирать сухую хвою гораздо проще, «а когда соберетесь отдать ель на переработку, достаточно будет завернуть ее в пленку и обмотать скотчем».