Психолог дал советы, как справиться с усталостью после праздников Психолог Мартынов посоветовал проанализировать причины возникновения усталости

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Если после праздников человек не чувствует себя отдохнувшим, это может указывать на наличие хронической усталости, предупредил клинический психолог Сергей Мартынов. В разговоре с LIFE.ru он подчеркнул, что справиться с таким состоянием можно, проанализировав причины его возникновения. Так, вызывать дискомфорт могут даже неправильно расставленные на рабочем столе предметы.

Сам человек всегда может проанализировать причины своего дискомфорта. Речь идет даже о таких мелочах, как <...> расположены предметы на рабочем столе. Каждый из нас много времени проводит на работе, и какие-то детали оказывают влияние на наше эмоциональное состояние подсознательно, — уточнил психолог.

Также важно обратить внимание на положительные факторы, которые могут благотворно повлиять на состояние. Мартынов порекомендовал правильно распределять рабочие задачи и обсудить ситуацию с друзьями. Общение помогает набраться сил и может стать источником вдохновения, отметил специалист. Крмое того, стоит научиться переключать внимание на вещи, которые повышают настроение.

Психолог Ксения Умнякова ранее посоветовала заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы справиться с хронической усталостью. Для этого нужно занять удобное положение, положив одну руку на грудь, а другую на живот. После этого следует сделать глубокий вдох носом и напрячь мышцы живота.