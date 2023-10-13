Россиянам разъяснили, что делать с денежным переводом от неизвестных Юрист Александрова: нужно вернуть деньги, поступившие на карту от незнакомца

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Закон прямо запрещает принимать деньги без оснований для их получения, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, если на карту поступили деньги от неизвестного человека, лучше вернуть их отправителю, чтобы не иметь проблем.

Если на банковскую карту поступили деньги от неизвестного человека, их нельзя тратить. Стоит обратиться в свой банк — лучше это сделать по горячей линии — с просьбой вернуть полученные деньги на счет по тем же самым реквизитам. По нашему законодательству мы не имеем права принимать деньги без оказания какой-то услуги, то есть без оснований получить эту сумму. Это будет классифицироваться по ст. 1102 Гражданского кодекса РФ «неосновательное обогащение», — разъяснила юрист.

Она добавила, что человек, от которого по ошибке пришли деньги, может через суд в течение нескольких лет потребовать вернуть всю сумму. Также может оказаться, что деньги на самом деле не поступили на счет и это какая-то мошенническая схема.

Ранее мошенники обманули научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН в Подмосковье, выдав себя за работников «Госуслуг» и уговорив его взять кредит. В итоге мужчина 58 лет перевел аферистам 1 млн рублей. В настоящий момент полиция разыскивает преступников.