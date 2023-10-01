Подмосковный ученый перевел мошенникам 1 млн рублей, взятые в кредит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники обманули научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН в Подмосковье, выдав себя за работников «Госуслуг» и уговорив его взять кредит, пишет Telegram-канал SHOT. Полученные в банке деньги ученый сразу перевел злоумышленникам.

Пострадавшим оказался 58-летний ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН из Красногорска. Вначале мошенники представились «консультантами» из «Госуслуг» и сообщили ему, что его личный кабинет на портале заблокирован из-за мошеннических действий, связанных с оформлением кредитов на его имя. Затем «специалист» заявил, что сейчас с ним свяжется представитель Центрального банка, чтобы помочь предотвратить эти незаконные действия.

Скоро после этого научному сотруднику позвонил «менеджер Банка России Роман Полежаев». Он предложил срочно отправиться в банк и взять кредит на свое имя быстрее, чем это сделают злоумышленники, чтобы помешать им. Уже в банке у экономиста начались проблемы с сердцем. Сотрудники банка предложили вызвать скорую помощь, но «менеджер ЦБ», направляя мужчину по телефону, настоял, чтобы он не соглашался на это и убегал от них, чтобы не нарушить спецоперацию. Он отправил жертву в другой банк, где научный сотрудник все-таки оформил кредит на 1 миллион рублей.

Далее он перевел большую часть средств мошенникам в нескольких транзакциях. После возвращения домой мужчине стало еще хуже, когда он осознал, что его обманули. Сейчас ведутся поиски мошенников.

Ранее сообщалось, что мошенники оформили кредит на звезду проекта «Голос.Дети». Александра Апраксина решила попробовать себя в модельном бизнесе и обратилась в агентство. Однако вместо трудового договора ей оформили кредит на сумму 196 тысяч рублей. Об обмане Апраксина узнала лишь спустя сутки после подписания договора.