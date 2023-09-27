Мошенники оформили кредит на звезду проекта «Голос.Дети» Мошенники оформили кредит на звезду проекта «Голос.Дети» Апраксину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звезда проекта «Голос.Дети» Александра Апраксина стала жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, девушка решила попробовать себя в модельном бизнесе и обратилась в агентство. Однако вместо трудового договора ей оформили кредит на сумму 196 тысяч рублей. Об обмане Апраксина узнала лишь спустя сутки после его подписания.

Инцидент произошел после того, как участница четвертого сезона проекта «Голос. Дети» решила попробовать себя в другой сфере и обратилась в модельное агентство. Утверждается, что ее обманом заставили подписать кредитный договор вместо трудового. Певица не смогла самостоятельно расторгнуть его и обратилась за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время по факту обращения проводится проверка.

Ранее сотрудницу администрации подмосковной Балашихи обманул мошенник, представившийся мэром города. Он украл у нее 470 тысяч рублей, убедив взять кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Пострадавшая осознала ошибку уже после того, как отправила злоумышленнику деньги. Сейчас его разыскивает полиция по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.