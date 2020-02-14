https://static.news.ru/photo/1ccd51aa-4fe8-11ea-a909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне с ипотечными кредитами смогут уменьшить процентную ставку. По мнению финансовых аналитиков, сэкономить несколько сотен тысяч рублей позволит механизм рефинансирования.

Понизить ставку позволяет, благо банки охотно идут на то, чтобы переманить клиентов и перекупить их кредиты, — цитирует URA.RU доцента кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ Евгения Стрельникова.

По его словам, рефинансировать кредит граждане смогут в любом другом банке, поскольку в той организации, которая выдавала кредит, вряд ли пойдут на снижение ставки. Сумма, которую удастся выручить в ходе этих манипуляций, зависит от суммы кредита и разницы в процентах, отмечают эксперты.

Как писал NEWS.ru, средние ставки по ипотечным кредитам в РФ упали ниже 9% с начала 2020 года. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, показатели продолжат уменьшаться.