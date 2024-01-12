Россиянам назвали состав сыпучей смеси для борьбы со льдом Строительный эксперт Васильев: лед лучше посыпать песком, солью или гранитом

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Лед лучше посыпать поваренной солью, песком или мраморной крошкой, рассказал NEWS.ru эксперт по строительным материалам Федор Васильев. Собеседник добавил, что данные материалы абсолютно безопасны для окружающей среды и здоровья человека.

Песок, соль, гранитная или мраморная крошка. Данные реагенты дешевые и абсолютно безвредны для экологии, человека, металлических конструкций и других покрытий. Весной крошку можно собрать и повторно использовать в следующем году. Но есть минусы: песок и крошка никак не ускоряют таяние снега. Кроме того, в подъезде и в прихожей придется регулярно убирать грязные лужи, — отметил Васильев.

Он подчеркнул, что существует ряд химических реагентов, растапливающих лед даже в 30-градусный мороз, например бишофит — вещество на основе хлорида магния. По его словам, негативных последствий в этом случае намного больше: вещества на основе соли агрессивно воздействуют на металлы и оставляют белые следы на обуви.

К тому же людям с домашними питомцами придется регулярно следить за тем, чтобы их собаки и кошки не слизывали реагенты. Подводя итог, можно с уверенностью отдать предпочтение абразивным веществам, особенно для многоквартирного дома. А если не хочется разбираться в тонкостях использования реагентов, можно раз и навсегда решить проблему с обледенением крыльца, постелив на входе специальный нескользящий резиновый коврик, — подытожил Васильев.

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