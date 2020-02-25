https://static.news.ru/photo/435936d6-5790-11ea-aaf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Росконтроля проверили качество магазинного молока жирностью 2,5%. Экспертизу прошли образцы семи брендов: «Простоквашино», «Вологодское лето», «Сарафаново», «Молоко нашей дойки», «Ашан», Billa, «Домик в деревне».

Их проверяли на соответствие требованиям безопасности, исследовали органолептические свойства и определяли содержание растительного жира. Самым качественным продуктом специалисты признали молоко марки «Простоквашино». Оно, по данным экспертов, обладает хорошим вкусом и полностью безопасно, поскольку не содержит заменителя молочного жира. К покупке рекомендована также продукция «Ашан» и «Молоко нашей дойки».

У брендов «Домик в деревне», «Вологодское лето», «Сарафаново» и Billa выявлен ярко выраженный кормовой привкус, однако по других свойствам они не уступают вышеназванным образцам.

Эксперты также проверили содержание кальция и лактозы в молоке. Выяснилось, что по содержанию кальция лидирует бренд «Домик в деревне».

Ранее специалисты Росконтроля исследовали буженину семи торговых брендов. В результате к запечённой свинине «Мясницкий ряд» и «Каждый день» у экспертов возникли претензии, писал NEWS.ru.