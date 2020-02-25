Специалисты Росконтроля проверили качество магазинного молока жирностью 2,5%. Экспертизу
Их проверяли на соответствие требованиям безопасности, исследовали органолептические свойства и определяли содержание растительного жира. Самым качественным продуктом специалисты признали молоко марки «Простоквашино». Оно, по данным экспертов, обладает хорошим вкусом и полностью безопасно, поскольку не содержит заменителя молочного жира. К покупке рекомендована также продукция «Ашан» и «Молоко нашей дойки».
У брендов «Домик в деревне», «Вологодское лето», «Сарафаново» и Billa выявлен ярко выраженный кормовой привкус, однако по других свойствам они не уступают вышеназванным образцам.
Эксперты также проверили содержание кальция и лактозы в молоке. Выяснилось, что по содержанию кальция лидирует бренд «Домик в деревне».
Ранее специалисты Росконтроля исследовали буженину семи торговых брендов. В результате к запечённой свинине «Мясницкий ряд» и «Каждый день» у экспертов возникли претензии, писал NEWS.ru.
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