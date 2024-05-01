Россиянам напомнили, о каких доходах нужно отчитаться до 2 мая Депутат Чаплин: россиянам до 2 мая нужно отчитаться о проданной недвижимости

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Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил россиянам, продавшим недвижимость раньше минимального срока владения (3 или 5 лет), о необходимости до 2 мая подать декларацию. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что подача декларации является обязательной даже при отсутствии доходности от сделки.

Декларация при продаже имущества не требуется, если сумма продажи не превышает 1 млн рублей для недвижимого имущества и 250 тысяч — для остального имущества, — пояснил законодатель.

Кроме того, россиянам необходимо задекларировать и заплатить налоги по доходам, если не было статуса ИП или самозанятого при сдаче квартиры, работе репетитором или оказании других услуг за деньги, указал он.

При выигрышах в лотереях и других играх в сумме от 4 до 15 тысяч рублей россиянам также придется уплатить налоги. При этом выигрыши до 4 тысяч рублей не облагаются налогом, а с суммы свыше 15 тысяч налог удерживает сам организатор.

Подать декларацию можно на сайте ФНС, пройдя авторизацию через «Госуслуги». Подать декларацию надо до 2 мая включительно, а срок уплаты налогов по декларации — до 15 июля 2024 года, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что правительство приступило к работе над совершенствованием комплекса фискальных мер, которые анонсировал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Отмечалось, что снижения начальной ставки НДФЛ (13%) среди рассматриваемых мер нет.

Предполагается, что изменения разобьют на несколько групп. Так, первая группа коснется работы над системой НДФЛ. В частности, рассматривается вариант введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. По предварительным данным, Минфин намерен повысить этот сбор, но не уточняется насколько.