Россиянам дали советы по выбору красной рыбы для новогоднего стола Диетолог Соломатина посоветовала выбирать к Новому году красную рыбу известных брендов

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Традиционный новогодний стол сложно представить без красной рыбы, в связи с чем диетолог Елена Соломатина посоветовала выбирать продукцию известных брендов и внимательно смотреть на состав. В беседе с NEWS.ru она рассказала, что чем меньше консервантов, тем рыба более натуральная. Также специалист рекомендовала обращать внимание на количество соли, при этом учитывая наличие на столе салата оливье, красной икры и различных колбас.

Диетолог заверила, что красная рыба очень полезна, поскольку содержит витамины A и D, омегу-3, фосфор и белок. Она также снижает риск развития атеросклероза и уменьшает количество плохого холестерина в крови, но часто находящийся на прилавках товар подкрашивают, и он теряет полезные свойства.

Рыба такого плана выращивается в аквариумах на искусственной ферме, нарушается вся пищевая цепочка. Ее кормят комбикормом. Дикая рыба сильно отличается о той, которая сейчас есть на прилавках магазинов, плюс в составе имеются консерванты, большое количество соли, — отметила Соломатина.

Несмотря на все полезные свойства красной рыбы, данный продукт подойдет отнюдь не каждому. Соломатина напомнила, что в зоне риска находятся люди, которые страдают гипертонической болезнью или нарушением работы лимфатической системы. У них могут начаться осложнения, поэтому главное не переусердствовать с такой пищей.

Врач-диетолог Наталья Павлюк ранее посоветовала отдать предпочтение белковым блюдам и овощам, чтобы сделать новогоднее застолье менее вредным для организма. По ее словам, запеченная без кожи курица содержит минимальное количество вредных жиров, а вместо тортов и сладкого лучше поставить на новогодний стол фруктовые салаты.