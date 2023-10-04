Россиянам дали советы, как поднять настроение осенью Психолог Матари посоветовала осенью почаще гулять в светлое время суток

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Чтобы поднять настроение осенью и справиться с упадком сил и потерей мотивации, необходимо чаще выходить на прогулки в светлое время суток, посоветовала психолог Анна Матари. В разговоре с LIFE.ru она уточнила, что также стоит включать дома яркий желтый свет и не закрывать шторы на окнах, пока на улице светло. Таким образом удастся восполнить недостаток уровня витамина D и меланина.

Если осенью вы часто грустите, становитесь меланхоличны, теряете мотивацию, ощущаете упадок сил и энергии, вам сложно засыпать и тяжело просыпаться, то обязательно проводите время на воздухе в светлое время суток, включайте дома яркий желтый свет и не зашторивайте окна, когда на улице светло, — уточнила Матари.

Психолог также порекомендовала создать дома уютное пространство — избавиться от лишних вещей, особенно от тех, которые навевают грустные воспоминания. Можно купить новый плед и посуду, которые будут поднимать настроение. Дома стоит принимать ванну с эфирными маслами апельсина и мандарина, чтобы расслабиться после холодной погоды, и зажигать свечи.

Осенью также помогут справиться с хандрой новые хобби или увлечения. Кроме того, можно заняться тем, на что не хватило времени летом, например полежать в кровати с интересной книгой. Матари посоветовала чаще видеться с друзьями и близкими. Если же ничего не помогает, то лучше обратиться к специалисту, чтобы найти причину такого состояния.

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