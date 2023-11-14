Россиянам дали советы, как правильно хранить продукты в холодильнике Эпидемиолог Новоселов: скоропортящиеся продукты нужно хранить на нижних полках

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Скоропортящиеся продукты, например молочные, нужно хранить на нижних полках холодильника, предупредил эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз кандидат медицинских наук Яков Новоселов. В разговоре с KP.RU он также посоветовал учитывать, что у продуктов есть запах.

Самые скоропортящиеся продукты надо хранить внизу. Например, молочные. При расположении еды не нужно забывать, что она имеет запах. Так что, если рыбу положить на нижнюю полку, а хлеб на верхнюю, он пропитается ее запахом, — отметил эксперт.

По его словам, не стоит класть продукты, которые требуют термической обработки, с уже готовыми к употреблению. Например, не надо размещать рядом сырую курицу и хлеб. Готовую еду надо убирать в стеклянную емкость с пластиковой крышкой или в кастрюлю.

Иммунолог Владислав Жемчугов добавил, что овощи, зелень и фрукты лучше покупать в небольшом количестве, чтобы не пришлось хранить их в холодильнике: там они быстро испортятся. Кроме того, из-за овощей может остаться плесень. При решении все же убрать эти продукты в холодильник стоит разместить их в нижних отсеках без упаковки, отметил врач.

Ученый Валерий Бурматнов ранее рассказал, что одной из основных ошибок является хранение хлеба в холодильнике, там он быстро высыхает. По его словам, лучше поместить продукт в морозильную камеру, предварительно нарезав и запаковав в полиэтилен или пищевую пленку.