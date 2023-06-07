Россиянам дали совет, как защититься в аномальную жару Нутрициолог Конина посоветовала пить обычную чистую воду в аномальную жару

Фото: shutterstock.com

Чтобы защититься от обезвоживания и нарушения терморегуляции в период аномальной жары, следует пить обычную чистую воду, которая поможет восстановить уровень жидкости в организме, посоветовала нутрициолог Наталья Конина. В разговоре с «МК в Новосибирске» она отметила, что в воду можно добавлять лимон, имбирь или огурец: они создадут вкус и улучшат иммунитет.

В такие периоды важно вовремя восполнять уровень жидкости в организме. Лучший вариант — обычная чистая вода. В нее можно добавить лимон, имбирь, огурец. Они добавляют вкус и дополнительно стимулируют детоксикацию, улучшают иммунитет, — пояснила специалист.

По словам нутрициолога, в среднем человеку следует выпивать в день 30 мл воды в расчете на один килограмм веса. В жару эта цифра может увеличиваться. При этом Конина советует отказаться от сладкой газировки и соков. Такие напитки повышают риск развития диабета и не помогут избавиться от жажды. Кофе и чай также стоит пить в умеренных количествах, так как они имеют свойство выводить жидкость из организма.

Алкоголь в жару категорически противопоказан, предупредила Конина. Спиртосодержащие напитки могут привести к сильному обезвоживанию и спровоцировать солнечный удар. Кроме того, алкоголь блокирует выработку гормона вазопрессина, из-за чего нарушается терморегуляция.

Жительница Кемеровской области ранее пожаловалась на аномальную жару. Она рассказала, что неделю назад ходила в пуховике из-за холодов, а теперь на улице около 50 градусов тепла. По словам женщины, больше всего от резкой смены температуры пострадали высаженные огурцы.