«Выйти невозможно»: в Кемеровской области пожаловались на 50-градусную жару Жительница Кемеровской области пожаловалась на 50-градусную жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Кемеровской области рассказала NEWS.ru, что неделю назад она ходила в пуховике из-за холодов, а теперь на улице жара около 50 градусов. По словам женщины, больше всего от резкой смены температуры пострадали высаженные огурцы.

Выйти невозможно, сильная жара. Огурцы под шторами накрыты. Устала их нянчить, то холод был, мы ходили неделю назад в пуховиках, и бутылки с кипятком между огурцами раскладывали, а теперь от жары не знаю как огурцы уберечь. На грядках толком ничего нет, холодно было, садили поздно, сейчас только всходить начинает. Капусту высадила неделю назад от жары под бутылками пятилитровками сидит. Хорошо хоть бутылок много, — сказала женщина.

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн посоветовал жителям городов в жаркую погоду оставаться в тени, не сидеть долго на солнце, а также избегать длительного пребывания в общественном транспорте. По словам специалиста, в городах жара ощущается сильнее, чем на открытом пространстве, за день дома и асфальт раскаляются и не успевают остыть за ночь.

Терапевт Оксана Пивоварова объяснила, что распознать тепловой удар можно по покраснению кожи, головокружению, слабости, тахикардии, тошноте, головной боли и обмороке. Врач посоветовал при первых симптомах вызвать пострадавшему скорую помощь.