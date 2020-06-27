В России началась вторая подряд сокращённая рабочая неделя

https://static.news.ru/photo/ada60948-b9c8-11ea-9a09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя. Дополнительный выходной граждане РФ получили в среду, 1 июля, в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

В Роструде отметили, что этот день объявлен нерабочим и должен быть оплачен в двойном размере как выходной праздничный день. Кроме того, за работу 1 июля можно просить дополнительный день отдыха. В таком случае пребывание на рабочем месте непосредственно в день голосования будет оплачено лишь в одинарном размере, а день отдыха будет считаться выходным и оплачиваться не будет. В ведомстве подчеркнули, что не работающие в день голосования россияне в зарплате за июль ничего не потеряют. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, соответственно, отпуск на этот день продлеваться не будет, передаёт РИА Новости.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений. В неё вошли депутаты, сенаторы и общественные деятели. Глава государства первый раз встретился с рабочей группой 16 января.

16 марта Конституционный суд РФ признал поправки к основному закону страны.

Они предусматривают в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции.

Ранее NEWS.ru писал, что рабочая группа по поправкам в Конституцию намерена отслеживать соблюдение трудовых и избирательных прав россиян в ходе общероссийского голосования. Кроме того, граждан попросили сообщать об отказах работодателей оплачивать выходной день 1 июля. В Госдуме напомнили, что неоплата выходного дня работодателем может привести к уголовному преследованию.