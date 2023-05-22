Россиян предупредили об опасности экономии на продуктах Диетолог Деккер предупредила о переизбытке жиров в дешевых продуктах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рационе среднестатистического россиянина наблюдается переизбыток соли, жиров и сахаров из-за экономии на продуктах, предупредила член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер. Эксперт пояснила KP.RU, что подобное питание может негативно отразиться на здоровье человека, в том числе повышаются риски развития анемии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или ожирения.

Бедные россияне, как правило, в избытке употребляют продукты с высоким содержанием сахара, жиров, соли. Зато недобирают фруктов, овощей, зелени, рыбы, морепродуктов. Как переедание, так и недоедание чего-то могут приводить к различным проблемам, включая ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, анемию и другие заболевания, — предупредила нутрициолог.

По данным Всемирной организации здравоохранения, такая ситуация происходит из-за экономии. Россияне стремятся покупать консервы и дешевые продукты с большим сроком годности, из-за чего лишают себя необходимых витаминов.

Американские ученые ранее разработали самую эффективную диету, которая в ходе эксперимента помогла женщинам помолодеть на 11 лет за восемь недель. Она включает обязательное употребление белковых продуктов: 300 г печени и от пяти до десяти яиц в неделю.