https://static.news.ru/photo/c1141da0-36b3-11ea-b806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Туристы, выбравшие для отдыха Турцию, могут столкнуться с неприятностью в виде огромных очередей при заселении в отели. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров России.

Там отметили, что это связано с ужесточением контроля за соблюдением отельерами закона о персональных данных.

Туристам теперь либо придётся ждать, когда сотрудник вручную вобьёт все необходимые данные в программу из паспорта и ваучера, <...> либо самим от руки заполнять несколько страниц специальных форм <...>, а затем идти в очередь сдавать их на ресепшен, — говорится на сайте.

За выполнением закона власти обещают следить гораздо строже. Нарушителям пригрозили большими штрафами. Согласно нововведениям, отели теперь не смогут делать копии документов гостей, собирать биометрические данные, а также запрашивать номера банковской карты и мобильного телефона.

Как отметили эксперты, проблема очередей затронет отели среднего сегмента. В то же время в luxury-отелях подобных ситуаций, скорее всего, удастся избежать.

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Стамбула процедура встречи туристов, которая раньше занимала несколько минут, теперь растягивается на полтора-два часа. Причиной этого стал запрет встречать туристов с табличками, где содержится название турфирмы или имя туриста. За нарушение грозит штраф в размере 320 турецких лир (около €50).