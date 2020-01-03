https://static.news.ru/photo/67b0fd3a-2f94-11ea-b4d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kadri Samsunlu/twitter.com

В аэропорту турецкого Стамбула процедура встречи туристов, которая раньше занимала несколько минут, теперь растягивается на полтора-два часа. Причиной этого стал запрет встречать туристов с табличками, где содержатся название турфирмы или имя туриста.

Решение о запрете наглядных форм процедуры встречи туристов приняла компания, которая управляет воздушной гаванью. Туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля больше нельзя, сообщает АТОР. За нарушение грозит штраф в размере 320 турецких лир (около €50). Более того, находиться в зоне встреч разрешено только частным лицам — родственникам и близким прибывших пассажиров.

Для организованной встречи отведён отдельный зал, где есть табло, на котором высвечиваются фамилии приехавших. Однако помещение вмещает не более 50 человек, а строк на табло — всего 10, в то время как каждым рейсом прибывают более 150 человек. Помимо этого, туркомпаниям приходится оплачивать услугу этого зала.

Такие нововведения стали неожиданностью для участников рынка. В Ассоциации турецких туристических агентств политику управляющей компании назвали ударом по въездному туризму. Обращения туроператоров в Министерство туризма и в отраслевые объединения по этому поводу пока оказались безрезультатными.

Пока что турагентам приходится исхитряться, надевая для узнаваемости брендированную одежду. Однако в условиях большого столпотворения это неудобно и малоэффективно.

В Ассоциации уже заявили, что, если управляющая компания аэропорта не пересмотрит правила, последует обращение в суд.

Ранее NEWS.ru писал, что Стамбул стал одним из лидирующих направлений для поездок в дальнее зарубежье среди российских туристов в 2019 году.