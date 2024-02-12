Россиян предупредили об аномальных морозах вместо весны Вильфанд: с 16 февраля россиян ожидают аномально низкие температуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномально низкие температуры прогнозируются на 80% территории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В комментарии ТАСС он уточнил, что похолодание начнется с 16 февраля.

До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчетам, <...> в пятницу и выходные дни на 80% территории страны аномально низкие температуры, ниже многолетних значений, — сказал синоптик.

Вильфанд добавил, что на европейской части страны температура воздуха будет ниже климатической нормы на 12–14 градусов. Здесь с 12 февраля будет тепло, однако во второй половине недели наступит резкое похолодание, предупредил специалист.

Весь Северо-Западный федеральный округ, за исключением Псковской и Новгородской областей, будет во власти сильных холодов с 13 февраля, отметил научный руководитель Гидрометцентра. До среды температура будет на 8–12 градусов ниже нормы, а в Архангельской области — на 15 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что оттепель в Москве сменится барическим «бугром» и сильными морозами. Согласно его прогнозу, в столицу также придут крепкие морозы с 15 февраля.