Россиян предупредили о последствиях для ЖКТ самолечения антибиотиками Гастроэнтеролог Шурова заявила, что россиян ждут запор и диарея из-за самолечения антибиотиками

Фото: Shutterstock

Россияне рискуют столкнуться с запорами и диареей на фоне самолечения антибиотиками, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Марина Шурова. Эксперт подчеркнула, что прием таких препаратов в сезон простуды «на всякий случай» нарушает микрофлору кишечника, а на ее восстановление требуется много времени. По ее словам, от таких манипуляций «один только вред».

От этого один только вред. Не надо принимать антибиотики, причем любые, без надобности. И выписывать подобные лекарства без причины я бы тоже коллегам не советовала. Лучше понять, чем болен или не болен человек, подождать. Одна из главных причин смерти на планете — ятрогенное воздействие или вмешательство медиков, — подчеркнула собеседница.

Она напомнила и о так называемой супербактерии, живущей в лечебных учреждениях, где «как раз чаще всего принимают антибиотики», и инфекция начинает сильнее сопротивляться лечению, а иногда «и вообще перестает обращать внимание на препараты».

Чаще всего антибиотики принимают в больницах, из-за чего инфекция начинает сильнее сопротивляться или вообще перестает обращать внимание на препараты. Есть такое понятие — внутрибольничная пневмония. Если человек долго лежал в больнице, он рискует подхватить именно супербактерией, которую нельзя уничтожить большинством препаратов или вообще нельзя, — отметила Шурова.

По ее словам, наиболее опасной супербактерией является кишечная палочка. Врач добавила, что подобные инфекции «атакуют там, где тонко, где иммунная система наиболее уязвима».

Гастроэнтеролог Софья Маликова ранее заявила, что отрицательные эмоции, характерные для осени, вызывают боли и спазмы в кишечнике. Эксперт отметила, что боли могут быть резкими и вызывать беспокойство. На работу желудочно-кишечного тракта также влияет особенность осеннего питания, когда в рационе начинают преобладать овощи и фрукты, либо сырые, либо плохо обработанные и грязные, либо в виде острых закусок.