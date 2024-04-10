Россиян предупредили о поддельных приложениях банков в AppStore МВД: поддельные приложения банков ВТБ и «Тинькофф» появились в AppStore

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В магазине приложений AppStore, который доступен на устройствах на базе операционной системы iOS, появились поддельные приложения российских банков ВТБ и «Тинькофф», сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Уточняется, что они используются злоумышленниками для кражи личных данных.

Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и банку «Тинькофф» они никакого отношения не имеют, — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что поддельные банковские приложения выполняют фишинговые функции, то есть воруют персональную информацию, которую вводит пользователь. Россиян призвали не скачивать их и не предоставлять свои данные.

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