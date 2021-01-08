Россиян предупредили о надвигающихся на европейскую часть РФ морозах

https://static.news.ru/photo/96e337d0-525c-11eb-b471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые за зиму на европейскую часть РФ начнёт поступать арктический воздух, что приведёт к морозам, соответствующим климатической норме. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС он рассказал , что погода будет «возвращаться к зимнему режиму» на всей европейской территории РФ, особенно на её северной и центральной части. Это будет связано с «открытием ворот для вхождения северных воздушных масс».

До сих пор по-настоящему арктический воздух практически не достигал центра России. Теперь наконец-то начнёт поступать воздух Арктики, — заявил Вильфанд.

По его словам, похолодание ожидается уже 9 января. Синоптик отметил, что оно будет повсеместным. К 10 января температура достигнет своей климатической нормы.

Понизится температура и в Питере, и в Архангельске, и в Коми, и в Новгороде, и в Твери, и в Смоленске, и в Иваново, — сообщил руководитель Гидрометцентра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что аномально сухим и жарким может оказаться лето 2021 года в России. Об этом предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова.