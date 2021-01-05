Климатолог рассказала об аномалиях лета 2021 года

https://static.news.ru/photo/1d8e8c16-51aa-11eb-b08a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аномально сухим и жарким может оказаться лето 2021 года в России. Об этом предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова.

Эксперт рассказала, что в Сибири последние два года был устойчивый антициклон, который пришёл на Урал.

Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето тёплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета, — цитирует её URA.RU.

Пестрякова добавила, что в последние годы становится суше. Кроме того, она напомнила, что на Урале в этом году было аномально высокое давление. Оно превышало норму на десять миллиметров ртутного столба, что является беспрецедентным случаем.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года климатические рекорды регистрировались на Урале и в Сибири. Например, в Екатеринбурге в середине июля столбики термометров показывали до 39 градусов.

Кроме того, прошедший октябрь побил рекорды тепла в столице, Волоколамске, Можайске, Смоленске, Воронеже, Белгороде, Твери, Рязани, Туле, Курске, Брянске, Владимире и Тамбове. В Санкт-Петербурге такую аномально тёплую для октября погоду фиксировали последний раз сто лет назад.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что первый месяц 2021 года в одних регионах России будет аномально тёплым, в других — аномально холодным.