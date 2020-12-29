Синоптики пообещали россиянам аномальный январь

https://static.news.ru/photo/78cfa008-49d8-11eb-9a34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Первый месяц 2021 года в одних регионах России будет аномально тёплым, в других — аномально холодным. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, выше нормы температура будет в Брянской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Тверской областях, а также на западе Краснодарского края, в Крыму, Карелии, на севере Красноярского края и в северо-западной части Якутии.

Жителям Амурской, Кемеровской, Омской и Томской областей, Алтайского края, Бурятии, Забайкалья и приморья, наоборот, следует приготовиться к температурам ниже нормы.

В других регионах РФ погода будет традиционной для января, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичам синоптики пообещали тёплую новогоднюю ночь. 31 декабря температура будет около нулевой отметки: −3...+3 градуса. А 1 января — от −3 до +2 градусов.

Вильфанд добавил, что прогноз временный, поскольку ситуация осложняется борьбой антициклона и циклона. Тем не менее он заверил, что температурный фон превысит норму на 7-8 градусов.