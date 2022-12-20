Россиян предостерегли от покупок вещей с «подлинными» автографами Месси Эксперт по продажам Шевченко рекомендовал перепроверять вещи с «подлинными» автографами звезд

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Lookj Press

Эксперт по продажам Павел Шевченко рассказал NEWS.ru об опасности покупки в онлайн-магазинах футболок якобы с настоящей подписью известных спортсменов. По его словам, в вопросе покупки «артефактов» с автографами звезд, например футболистов — того же Лионеля Месси или Криштиану Роналду, — нужно быть крайне осторожными или вообще игнорировать подобные объявления.

Сейчас активизировались так называемые продавалы, предлагающие футболки с автографами Месси после победы Аргентины. Требуют бешеные деньги — 300–500 тысяч рублей. Лучше игнорировать такие объявления, даже если у вас много денег. Автограф можно нарисовать, подделать, заказать в Сети футболку с якобы оригинальной подписью. Все это вы можете проделать самостоятельно, потратив в десятки раз меньше, — рассказал Шевченко.

В то же время, если очень хочется подобный аксессуар, эксперт рекомендовал устроить продавцу допрос с пристрастием: попросить фото со звездой, видео. По словам Шевченко, обычно автографы берутся до, после или во время селфи.

Попросите фото самого момента подписи на футболке или любой другой вещи. Попросите его поднести фото с автографом к яркому свету: подлинный автограф всегда выступает над глянцевой поверхностью. Обязательно проведите пальцем по автографу и ощутите текстуру чернил, — посоветовал эксперт.

После этого Шевченко рекомендовал удостовериться, что продавец является членом закрытого клуба сборщиков автографов. Как пояснил эксперт, это сообщество было образовано несколько лет назад и реализует более-менее легальную продажу автографов знаменитостей. Кроме того, в идеале иметь перед глазами автограф знаменитости, чтобы сравнить предлагаемый вариант с оригиналом, отметил Шевченко.

Ранее юрист Наталья Свечникова объяснила, как распознать подделку на маркетплейсах. Эксперт подчеркнула, что мошенники часто искажают логотип и размер изделий, например, уменьшая их.