Россия возобновляет авиасообщение ещё с четырьмя странами

https://static.news.ru/photo/9b11b3c4-57fa-11eb-97d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Возобновляются авиарейсы из России в Финляндию, Индию, Вьетнам и Катар, сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Полёты начнутся с 27 января. Такое решение было принято после соответствующего обсуждения и с учётом эпидемиологической обстановки, передаёт ТАСС.

По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам, Индия, Финляндия, Катар, — рассказали в оперштабе.

Рейсы в Ханой и Дели из Москвы будут совершаться два раза в неделю, в Доху — три раза в неделю. В Хельсинки самолёты начнут летать три раза в неделю как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга.

Кроме того, до пяти раз в неделю будет увеличено число рейсов в Каир.

Ранее РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 февраля 2021 года включительно. Полёты в Соединённое Королевство временно запретили ещё 22 декабря 2020 года из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

До этого, 10 января, власти Китая объявили, что запрет на авиасообщение с Великобританией продолжается. Ограничительные меры связаны с выявлением на территории королевства нового штамма COVID-19. О продлении запрета сообщили представители китайского Управления гражданской авиации. Новый тип вируса может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус, писал NEWS.ru.