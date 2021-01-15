Россия возобновляет авиасообщение ещё с четырьмя странами

Возобновляются авиарейсы из России в Финляндию, Индию, Вьетнам и Катар, сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Полёты начнутся с 27 января. Такое решение было принято после соответствующего обсуждения и с учётом эпидемиологической обстановки,
По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам, Индия, Финляндия, Катар, — рассказали в оперштабе.
Рейсы в Ханой и Дели из Москвы будут совершаться два раза в неделю, в Доху — три раза в неделю. В Хельсинки самолёты начнут летать три раза в неделю как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга.
Кроме того, до пяти раз в неделю будет увеличено число рейсов в Каир.
Ранее РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 февраля 2021 года включительно. Полёты в Соединённое Королевство временно запретили ещё 22 декабря 2020 года из-за обнаружения нового штамма коронавируса.
До этого, 10 января, власти Китая объявили, что запрет на авиасообщение с Великобританией продолжается. Ограничительные меры связаны с выявлением на территории королевства нового штамма COVID-19. О продлении запрета сообщили представители китайского Управления гражданской авиации. Новый тип вируса может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус, писал NEWS.ru.