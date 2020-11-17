Россия обновила рекорд по загрязнению воздуха

https://static.news.ru/photo/56d9c954-28ab-11eb-aa11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году в России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха за последние 16 лет. Самая неблагоприятная ситуация в Самарской и Оренбургской областях, а также в Бурятии.

За девять месяцев текущего года зафиксировано втрое больше случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы по сравнению с 2019 годом и на треть превышен показатель десятилетней давности.

В общей сложности за три квартала текущего года зарегистрирован 171 случай загрязнения. Более половины из них — 112 — приходятся на долю Самарской области. В тройку лидеров входят также Бурятия (22 случая) и Оренбургская область (9 случаев). Среди городов по количеству загрязнений выделяются Самара, Селенгинск, Чита, Улан-Удэ и Красноярск.

В большинстве регионов рост числа случаев загрязнения воздуха ускорился после весеннего карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аудиторско-консалтинговой компании.

По словам специалистов, под высоким загрязнением понимается содержание в воздухе одного или нескольких веществ, выше допустимой концентрации в 10 и более раз. Экстремально высокое загрязнение — превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации веществ в 20 и более раз. Такое загрязнение сопровождается появлением устойчивого несвойственного данной местности или сезону запаха, выпадением подкрашенных осадков. Оно может нанести существенный вред природе и здоровью человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярске синоптики объявили режим «чёрного неба» из-за рассеивания вредных частиц в воздухе. По их прогнозам, неблагоприятные условия сохранятся в городе до вечера 19 ноября. Последний раз такой режим объявлялся в Красноярске в апреле.