Российское ТВ отказалось показывать реалити-шоу о травести-артистах

https://static.news.ru/photo/8af8027c-1213-11eb-8fce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские телеканалы отказались показывать отечественную версию реалити-шоу RuPaul's Drag Race. Это аналог «Топ-модели по-американски», только в качестве главных героинь выступают травести-артисты. Как рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru Заза Наполи, она и инициативная группа из Санкт-Петербурга нашли спонсоров для этого шоу в России, однако проекта не будет.

Продюсеры принципиально не хотят на YouTube-платформе. Я им объясняю, что в Интернете сейчас можно больше заработать. Нет, хотят на федеральном канале, потому что думают, что это статус. Уже всюду отправляли коммерческие предложения, но никто не берёт, — сказала Наполи.

Кроме того, артистка уверена, что шоу получилось бы не хуже, чем другие развлекательные программы на федеральных каналах.

Любая травести-ведущая — это определённая специфика. В клубах мы многое позволяем, но там своя атмосфера и небольшая аудитория. Но жанр «травести» — это может быть красиво, это достойно. Это не хуже, чем «Мулен Руж». Это же театр, — отметила Наполи.

Однако артистка уверена, что проект всё же выйдет в России. По её оценкам, это произойдёт через два – три года.

RuPaul's Drag Race в 2020 году получила премию «Эмми» в номинации «Лучшее реалити-шоу».

Полное интервью с Зазой Наполи читайте по ссылке.