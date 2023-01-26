Российских военных научат уничтожать танки Leopard и Abrams Российские военные получили пособия по уничтожению танков Leopard и Abrams

Фото: МО РФ

Российским военным выдали специальные брошюры и пособия по выведению из строя немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, военным расскажут, с какой дистанции и куда именно лучше целиться для успешного поражения данной техники.

Известны характеристики этих машин, где они могут пройти и где могут работать, — сказал Гагин.

Кабмин Германии объявил, что отправит Украине 14 танков Leopard 2. Власти страны также разрешат другим государствам реэкспортировать бронированные боевые машины Киеву.

К весне украинские войска могут получить от стран Запада около 150 танков, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что к этому нельзя относиться несерьезно, поскольку любое предоставленное ВСУ оружие обращено против российских солдат.

Ранее подполковник бундесвера в отставке Юрген Рюзе усомнился, что немецкие танки Leopard 2 помогут ВСУ переломить ситуацию на фронте. По его словам, у украинских военных может возникнуть множество трудностей в эксплуатации и обслуживании бронетехники. Решение властей о передаче танков ВСУ Рюзе назвал актом отчаяния, направленным на поднятие духа украинской армии.