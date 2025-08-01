Российским военным чуть не передали 30 тысяч опасных бронежилетов «Коммерсант»: «ГК „Пикет“» едва не передала 30 тысяч опасных бронежилетов ВС РФ

ООО «ГК „Пикет“», обвиняемая в мошенническом хищении у Министерства обороны России 2,4 млрд рублей и отмывании похищенного, едва не поставила 30 тысяч некачественных бронежилетов российским бойцам, выяснила газета «Коммерсант». В материале говорится, что изделия должны были иметь высокий класс защиты, противоосколочную стойкость не менее 550 м/с, а также массу не более 11,5 кг.

Однако эти требования выполнены не были, поскольку представители компании использовали самые дешевые материалы. Таким образом, указано в статье, они получили порядка 200% прибыли, при этом отправив военнослужащим бронежилеты, не выполняющие свои функции. Вместе с этим в документах отмечается, что большая часть жилетов в войска в итоге не попала.

Ранее стало известно, что бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин, проходящий обвиняемым по делу о хищении земель Министерства обороны РФ, получил условный срок. Ему также предписали частично возместить материальный ущерб.

До этого Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста экс-заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Адвокат Денис Балуев сообщил, что защита обжалует это решение. Также Иванову будут предъявлены новые обвинения еще по двум статьям.