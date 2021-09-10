Российским полицейским запретили выезжать за границу из-за пандемии

В связи с пандемией коронавируса сотрудникам МВД запрещено покидать территорию России. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в полиции Челябинска и Екатеринбурга.

Сотрудникам МВД запрещено в этом году выезжать из-за коронавируса. Некоторые потеряли путёвки, так как затягивали время подписания заявления на отпуск, — сказал один из собеседников издания.

Другой эту информацию подтвердил и добавил, что есть список из 15 стран, куда полицейским разрешено ездить на отдых, но из-за COVID не выпускают и туда.

Корреспонденты направили запросы по этому поводу в МВД России и главное управление ведомства по Челябинской области, но ответа пока не получили.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал запретить выездной туризм из-за пандемии. По его словам, возвращающиеся из отпуска россияне провоцируют рост заражений коронавирусом. Политик заявил, что разрешать поездки можно только в те страны, где эпидемия остановлена.