Российским детям хотят запретить пользоваться соцсетями Омбудсмен Волынец предложила запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

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В России хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями, а до 18 лет — разрешить только с согласия родителей. С такой просьбой к первому замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяне Буцкой обратилась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, пишет «Коммерсант».

Дети все чаще становятся «объектом преступных влияний и посягательств» в интернете — например, попадаются на мошенников, подчеркнула омбудсмен. В силу возраста они, по мнению Волынец, не могут проверить степень подлинности информации. При этом замглавы комитета ГД ссылается на западный опыт в подготовке законопроекта: с 1999 года в Европейском союзе работает программа Safer Internet Еврокомиссии, а с 2016 года там введен закон о защите данных, запрещающий детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях без согласия родителей или опекунов.

До этого мошенники обманули 10-летнюю девочку, которая играла с ними онлайн в Roblox, на 200 тысяч рублей. Злоумышленник пообещал начислить ей виртуальные бонусы, попросив назвать номер родителей и продиктовать код из сообщения.

Член комитета Госдумы по вопросам просвещения Михаил Берулава ранее выразил надежду, что уроки в школах по противодействию киберугрозам для учащихся отпадут, поскольку не следует все время «держать учеников на взводе». Он заявил, что обучать детей и подростков кибербезопасности все же стоит, но без всякого давления.