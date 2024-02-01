Депутат высказался об уроках по борьбе с киберугрозами в школах Депутат Берулава призвал обучать школьников кибербезопасности, но без давления

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Член комитета Госдумы по вопросам просвещения Михаил Берулава выразил надежду, что уроки в школах по противодействии киберугрозам для учащихся отпадут, поскольку не следует все время «держать учеников на взводе». В беседе с NEWS.ru он заявил, что обучать детей и подростков кибербезопасности все же стоит, но без всякого давления.

Похожую программу мы проходили по гражданской обороне, когда сами учились в школе. Надеюсь, что со временем эта информация о противодействии киберугрозам для школьников отпадет. Я думаю, не следует держать школьников все время на взводе, — сказал он.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что для директоров российских школ введут ответственность за сокрытие фактов детского буллинга. По ее словам, еще одной мерой борьбы с этим явлением станет выведение буллинга из критериев оценки эффективности школ.

До этого сообщалось, что старшеклассников в Белоруссии научат тонкостям военной терминологии США и Великобритании, а также дадут возможность освоить перевод допросов пленных. По информации издания, такие знания будут давать ученикам 10–11-х классов в рамках программы факультатива «Военный перевод» по английскому языку.