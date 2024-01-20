Школьница из Петербурга лишила отца 200 тысяч, поиграв с мошенниками «Mash на Мойке»: мошенники обманули 10-летнюю петербурженку на 200 тысяч рублей

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Мошенники обманули 10-летнюю девочку, которая играла с ними онлайн в Roblox, на 200 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, злоумышленник пообещал начислить ей виртуальных бонусов, попросив назвать номер родителей и продиктовать код из сообщения.

Как стало известно каналу, инцидент произошел ночью. Девочка рассказала, что неизвестный игрок пообещал начислить ей бонусы в виртуальной вселенной, нужно было лишь сообщить номер, а затем код из сообщения. Девочка назвала мобильный отца, с его счета списали 202 тысячи рублей. Как пишет канал, мужчина обратился в правоохранительные органы, полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее телефонные террористы попытались уговорить 10-летнего ребенка из Москвы взорвать дом на Ельнинской улице. Злоумышленники позвонили мальчику и представились сотрудниками газовой службы, попросив срочно проверить давление газа.

Сообщается, что ребенок понял, что его действия приведут к взрыву, и отказался выполнять просьбу «сотрудников газовой службы». В настоящее время правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту произошедшего. Оперативными службами установлено, что звонок был получен с территории Украины.