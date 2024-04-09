Российский военный отправится в колонию за отказ выполнять приказ командира Российского военного приговорили к колонии за отказ ехать на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащего Вооруженных сил РФ приговорили к двум годам и двум месяцам в колонии-поселении за отказ выполнять приказ командира части, сообщили ТАСС в пресс-службе Борзинского гарнизонного военного суда. Он не поехал в зону спецоперации на Украине. Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Суд назначил Демину наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок два года два месяца. Приговор в законную силу не вступил, — сказано в сообщении.

Суд установил, что у военного не было «уважительных причин и законных оснований» для отказа ехать в зону СВО. Сначала он выразил свое нежелание устно, а затем письменно.

Ранее в Псковской области из части сбежали пятеро мобилизованных жителей Омской области. Они отказались ехать в зону спецоперации. Мужчины в возрасте от 26 до 28 лет самовольно оставили расположение части в деревне Череха.

В Комсомольске-на-Амуре ранее суд приговорил мобилизованного к десяти годам колонии строгого режима по делу о дезертирстве. Он трижды покидал воинскую часть, однажды — дольше, чем на месяц. После оглашения приговора его лишили воинского звания младший сержант. На заседании свое отсутствие в части осужденный обосновал ссорами с женой.